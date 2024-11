Chuva alaga vias de SP; região do Campo Limpo deixa estado de alerta

Durante chuvas, foram registradas 22 quedas de árvores na cidade. O Corpo de Bombeiros de São Paulo ainda informou que recebeu seis chamados para alagamentos até às 17h30.

Córregos e avenidas do Campo Limpo com transbordamento, informa o CGE. Às 17h02 o órgão informou que o Córrego Morro do S, e a Avenida Carlos Caldeira Filho com a Rua Joaquim Nunes Teixeira. Houve queda de granizo pouco antes das 17h no bairro.

Alagamentos foram registrados no Capão Redondo. Em vias da região, carros transitam com dificuldade.

As rajadas de vento alcançaram 48km/h no Aeroporto de Congonhas. Na Lapa, atingiram 42km/h por volta da s16h20.