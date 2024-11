OMS pede vigilância mais forte para gripe aviária H5N1 entre os animais

A maioria desses casos ocorreu entre trabalhadores rurais que tiveram contato com aves ou vacas infectadas. Não houve disseminação de pessoa para pessoa associada a nenhum dos casos de gripe aviária H5N1, de acordo com o CDC, mas os trabalhadores do setor de laticínios e de outras fazendas são considerados de maior risco de contrair o vírus.

(Reportagem de Emma Farge em Genebra e Mariam Sunny em Bengaluru)