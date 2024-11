Pastor acusa escola de 'ritual de magia' em aula e é denunciado pelo MPDFT

NOTA DE REPÚDIO

O Centro Educacional do Lago (CEL) vem a público manifestar seu mais profundo repúdio à postagem do deputado distrital Pastor Daniel de Castro, em que acusa injustamente uma de nossas professoras da eletiva "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena" de ferir a laicidade do Estado e forçar estudantes a participarem de rituais de religiões de matriz africana.

Tal afirmação é não apenas inverídica - uma vez que "rituais de magia", conforme dito pelo deputado, não aconteceram nesta escola -, mas também expressa um preconceito claro e inaceitável contra as religiões de matriz afro-brasileira.

O conteúdo ministrado pela professora está em total conformidade com as diretrizes educacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Em particular, o currículo segue rigorosamente as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, que determinam a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas.

A eletiva "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena" faz parte do catálogo oficial de disciplinas da SEEDF e visa promover o respeito e o reconhecimento das contribuições culturais e históricas desses povos na formação do Brasil. É essencial que os alunos recebam uma educação plural e que respeite a diversidade cultural e religiosa.

O Centro Educacional do Lago apoia integralmente o trabalho desenvolvido pela professora e reafirma seu compromisso com uma educação inclusiva e respeitosa. Não toleramos qualquer forma de preconceito, inclusive a intolerância religiosa. Nossa escola permanece um espaço de aprendizado livre de discriminação e de promoção do respeito às diferenças.