Putin diz que não acredita que Trump está seguro após tentativas de assassinato

Ele citou "os métodos absolutamente incivilizados usados para combater Trump, até e incluindo uma tentativa de assassinato - e mais de uma vez".

"A propósito, em minha opinião, ele não está seguro agora", disse Putin.

"Infelizmente, na história dos Estados Unidos, vários incidentes aconteceram. Acho que ele (Trump) é inteligente e espero que seja cauteloso e entenda isso."

Putin, que também é fortemente protegido, afirmou que ficou ainda mais chocado com a forma como a família e os filhos de Trump foram criticados por adversários políticos durante a campanha eleitoral dos EUA.

Ele chamou esse comportamento de "revoltante" e disse que na Rússia nem mesmo "bandidos" recorreriam a esses métodos.

Ao comentar sobre o que ele descreveu como a decisão do governo Biden de intensificar a guerra na Ucrânia, permitindo que Kiev atacasse a Rússia com mísseis ocidentais, Putin especulou que poderia ser uma manobra para ajudar Trump, dando-lhe algo para reverter, ou uma maneira de tornar sua vida mais difícil com a Rússia.