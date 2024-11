Putin nega que tenha tentado assustar Merkel com o cão Koni

Quando se encontraram em Moscou em 2006, disse, Putin respeitou o pedido, mas a presenteou com um grande cachorro de pelúcia, comentando que ele não mordia.

No encontro em Sochi no ano seguinte, no entanto, o cachorro grande passeou pela sala e foi até Merkel, enquanto a chanceler, visivelmente desconfortável, sentava-se ao lado de Putin em frente a fotógrafos e câmeras de TV.

Questionado sobre o incidente nesta quinta-feira, Putin negou que estivesse ciente da fobia de Merkel e disse que depois pediu desculpas a ela.

"Francamente, eu já disse a Merkel que não sabia que ela tinha medo de cachorros. Se eu soubesse, nunca teria feito isso. Pelo contrário, eu queria criar uma atmosfera relaxada e agradável", disse, em uma entrevista coletiva.

Jornalistas russos sorriram quando Putin emitiu um novo pedido de desculpas a Merkel e disse que, no caso improvável de ela fazer outra visita, ele "absolutamente não fará isso novamente".

"Eu me dirijo a ela novamente e digo: Angela, por favor, me perdoe. Eu não queria lhe causar nenhuma angústia", disse.