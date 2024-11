China condena jornalista a 7 anos de prisão sob acusação de espionagem, diz família

As autoridades chinesas lidaram com o caso "estritamente de acordo com a lei", disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Mao Ning na sexta-feira.

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, recusou-se a comentar o veredicto.

"De qualquer forma, as atividades diplomáticas realizadas em nossas missões no exterior são atividades legítimas", disse ele em uma coletiva de imprensa.

Beh Lih Yi, gerente do programa para a Ásia do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, afirmou que "as autoridades chinesas deveriam reverter esse veredicto injusto e proteger o direito dos jornalistas de trabalhar livremente e com segurança na China".

Dong regularmente trocava informações pessoalmente com diplomatas de várias embaixadas e jornalistas.

O diplomata japonês com quem ele se encontrou, um dos dois com quem ele se encontrava regularmente, também foi detido por várias horas, o que gerou uma reclamação do Ministério das Relações Exteriores do Japão.