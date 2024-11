Tanques israelenses recuam de acampamento em Gaza após ataque matar 19

Os demais foram mortos nas áreas norte e sul da Faixa de Gaza, acrescentaram os médicos. Não houve nova declaração dos militares israelenses na sexta-feira, mas na quinta-feira eles disseram que suas forças continuavam a "atacar alvos terroristas como parte da atividade operacional na Faixa de Gaza".

Palestinos encontram destruição ao retornar a Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, após o bombardeio israelense, em 29 de novembro de 2024 Imagem: EYAD BABA/AFP

Enquanto isso, as autoridades israelenses libertaram cerca de 30 palestinos que haviam sido detidos durante a ofensiva em curso em Gaza nos últimos meses. Segundo os médicos, as pessoas libertadas chegaram a um hospital no sul de Gaza para fazer exames médicos.

Os palestinos libertados, detidos durante a guerra, reclamaram de maus-tratos e tortura nas prisões israelenses depois de serem libertados. Israel nega a tortura.

Meses de esforços para negociar um cessar-fogo em Gaza resultaram em pouco progresso, e as negociações agora estão travadas.

Um cessar-fogo no conflito paralelo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, aliado do Hamas, entrou em vigor antes do amanhecer de quarta-feira, pondo fim às hostilidades que haviam aumentado drasticamente nos últimos meses e ofuscado o conflito em Gaza.