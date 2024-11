Cadela perdida no aeroporto de Paris ao escapar de avião é reencontrada pela dona após uma semana

Caso inédito

De acordo com Manuela Vidal, representante da associação de proteção de animais Cats in The Air, que participou das buscas, o que aconteceu com Amalka "nunca tinha sido visto". Criada em 2016 para capturar e esterilizar gatos que vivem no aeroporto Charles de Gaulle, a associação "Cats in The Air" também participa, desde 2019, na busca de animais desaparecidos durante o transporte nos aeroportos parisienses.

Manuela Vidal explica que o tamanho do aeroporto dificultou as buscas. "Há lugares onde eles podem se esconder e um galgo (uma das raças da cachorra) corre muito rápido. Na grande maioria dos casos, o cachorro que não tem medo volta para o homem e o animal é encontrado em 24 horas", explica. Mas no caso de Amalka, o desaparecimento durou mais de uma semana.

Com informações da AFP