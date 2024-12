Ataques israelenses matam 15 pessoas em Gaza, Cairo mantém novas negociações com Hamas

O Serviço Prisional de Israel disse que os casos não estavam sob sua jurisdição e não houve nenhum comentário imediato dos militares que dirigem os campos de detenção.

Israel negou as acusações de organizações palestinas e internacionais de direitos humanos de que os detentos foram maltratados e torturados em suas prisões e campos de detenção.

Enquanto isso, os líderes do Hamas conversaram no Cairo com autoridades de segurança egípcias para explorar maneiras de chegar a um acordo com Israel que poderia garantir a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos.

A visita foi a primeira desde que os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira que retomarão esforços - em colaboração com Catar, Egito e Turquia - para negociar um cessar-fogo em Gaza.

O Hamas está buscando um acordo que ponha fim à guerra, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra só terminará quando o Hamas for erradicado.

A campanha militar de Israel em Gaza já assassinou mais de 44.300 pessoas e deslocou quase toda a população do território, segundo as autoridades de Gaza. Vastas áreas de Gaza estão em ruínas após intermináveis bombardeiros de Israel, que tem no Exército dos EUA um importante aliado.