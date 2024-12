Premiê francês decide forçar aprovação de lei orçamentária e corre risco de ser destituído, diz mídia

Por Elizabeth Pineau e Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro da França, Michel Barnier, decidiu forçar a aprovação de um projeto de lei sobre seguridade social, que é parte do Orçamento de 2025, sem a necessidade de uma votação no Parlamento, o que o deixa vulnerável a ser derrubado do cargo em um voto de desconfiança por rivais de extrema-direita e esquerda, informou a mídia local nesta segunda-feira.

Depois de fazer uma concessão de última hora para ganhar o apoio do partido de extrema-direita Reunião Nacional à proposta, Barnier decidiu invocar o artigo 49.3 da Constituição para aprovar o projeto de lei sem votação, informou a mídia francesa. Essa medida deverá desencadear uma moção de desconfiança que o RN e a esquerda disseram que usarão para derrubar o governo de Barnier.