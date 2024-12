Biden anuncia perdão presidencial ao filho após dizer que não o faria

Decisão é um recuo de Biden, que disse publicamente mais de uma vez que não daria perdão ao filho. "Eu não vou perdoá-lo", disse o presidente em junho, logo após um julgamento em que Hunter foi condenado por três acusações federais sobre porte de arma.

Biden usou o perdão presidencial para evitar que filho vá para a cadeia, segundo a NBC News. A emissora lembrou que o presidente está em fim de mandato na Casa Branca e não tem perspectiva de assumir cargo político, o que dificultaria possibilidades de salvar o filho da prisão.

Penas de Hunter seriam divulgadas em meados de dezembro. Segundo a emissora americana, a sentença do filho de Biden no caso dos crimes por porte de armas será fixada em 12 de dezembro. No dia 16, está prevista a divulgação da condenação no processo em que ele se declarou culpado por evasão fiscal.