China diz a Tribunal Mundial que tratados da ONU já cobrem obrigações climáticas dos países

HAIA (Reuters) - A China disse nesta terça-feira ao principal tribunal da ONU que os tratados existentes negociados com apoio da organização devem servir de base para o parecer consultivo da corte sobre as obrigações legais dos países para combater o aquecimento global e lidar com as consequências de suas contribuições históricas para esse fenômeno.

A Assembleia Geral da ONU, após uma campanha liderada por pequenos Estados insulares, solicitou à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que emitisse um parecer sobre a responsabilidade legal dos países pelo impacto negativo das mudanças climáticas.

Um desses Estados, Vanuatu, solicitou na segunda-feira que o tribunal reconhecesse os danos causados pelas mudanças climáticas e exigisse reparações por suas consequências.