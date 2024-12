Estátuas de bronze, moedas e ovos antigos são encontrados em banhos termais da Toscana

Por Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - Estátuas antigas, moedas, joias e ovos ainda intactos da época romana e etrusca foram recuperados de banhos termais no sul da Toscana, disse o Ministério da Cultura da Itália nesta terça-feira, apresentando as últimas descobertas no local.

Arqueólogos trabalham desde 2019 em escavações em San Casciano dei Bagni, cidade no topo de uma colina cerca de 160 km ao norte de Roma, e anunciaram outras descobertas notáveis nos últimos dois anos.