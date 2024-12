Parlamentares franceses se preparam para mais turbulência com voto de desconfiança se aproximando

O debate está previsto para começar às 12h (horário de Brasília), com a votação prevista para cerca de três horas depois, segundo autoridades do Parlamento. O presidente Emmanuel Macron deve retornar à França de uma visita de Estado à Arábia Saudita durante o dia.

O colapso do governo deixaria um buraco no coração da Europa, com a Alemanha também em período eleitoral, semanas antes da reentrada do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

"Se o governo for censurado, isso colocará a França e os franceses em uma situação insuportável", disse o ministro do Interior, Bruno Retailleau, acrescentando que os que apoiam a moção de desconfiança estão jogando roleta russa com seu futuro.

Em uma entrevista no horário nobre da TV na noite desta terça-feira, Barnier disse que continuava aberto a negociações orçamentárias com o Reunião Nacional de extrema-direita de Marine Le Pen e outros partidos, e expressou esperança de que poderia sobreviver ao voto de desconfiança.

“Depende dos deputados que têm uma parcela de responsabilidade perante os franceses, perante os eleitores e também perante a França, que está em um momento bastante sério”, disse ele.

Barnier advertiu que havia “muita tensão... muitos sentimentos de injustiça, muitos sentimentos de raiva” no ar. “Devemos ser cuidadosos.”