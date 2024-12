SAIBA MAIS-Presidente sul-coreano declara lei marcial

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou lei marcial nesta terça-feira, prometendo erradicar as "forças antiestatais pró-norte-coreanas" e restaurar a ordem.

O Parlamento, cercado por manifestantes e pela polícia, votou pela revogação do decreto poucas horas depois.

Veja a seguir o que a Constituição e a Lei Marcial dizem sobre a medida, os casos anteriores do tipo na Coreia do Sul e os eventos que levaram ao discurso de Yoon no final da noite.