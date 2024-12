México prende mais de 5.200 imigrantes em um único dia

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades mexicanas prenderam mais de 5.200 imigrantes na terça-feira, em uma grande operação em todo o país, que sofre pressão do governo dos Estados Unidos para impedir a chegada deles na fronteira entre os dois países. O presidente-eleito dos EUA, Donald Trump, pediu que o México intensificasse os esforços para impedir que imigrantes e drogas sintéticas, como o fentanil, entrassem no seu território, ameaçando aumentar impostos contra o parceiro comercial. De 1º de outubro a 3 de dezembro, autoridades mexicanas já detiveram quase 350 mil imigrantes, segundo informações da Marinha nesta quarta-feira. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse na semana passada que uma recente caravana de imigrantes que viajava do sul para o norte do país não chegaria ao destino, pois as autoridades imigratórias estavam “cuidando” dos que permaneceram na nação. As prisões de terça-feira foram feitas pelo Exército, pela Guarda Nacional e pela polícia, informou a Marinha. As Forças Armadas têm assumido cada vez mais as responsabilidades da segurança pública, principalmente no sul do país, por onde os imigrantes chegam a pé, vindos da América Central. (Reportagem de Lizbeth Diaz)