Agente de segurança da ViaMobilidade é preso por morte em estação de SP

Incompatibilidade com informações dadas por seguranças à polícia. O documento do IML contradiz a versão formalizada em boletim de ocorrência, quando seguranças da Viamobilidade afirmaram que fizeram manobras de imobilização "somente nas pernas e nos braços da vítima".

Homem passou noite desaparecido após ser roubado, diz esposa. À TV Globo, a esposa de Jadson, Renata Souza, disse que o homem saiu de casa no dia 11 de novembro para resolver burocracias após uma demissão e ligou para avisar que teve a moto roubada. Ele passou na casa de um conhecido e teria seguido para a estação, para poder voltar para casa.

Jadson não dormiu em casa e, preocupada, família foi em busca dele em hospitais e no IML. "Quando chegamos na UBS da Cohab, a gente foi informado que tinha entrado um rapaz em óbito, mas que ele tinha sido encaminhado para o IML. Quando chegamos no IML me deram a notícia", contou

O delegado responsável pelo caso disse à TV Bandeirantes que pediu a prisão dos três agentes envolvidos, mas a Justiça só aceitou a prisão de um. Diligências seguem em andamento pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba para o esclarecimento dos fatos.

Relembre o caso

Jadson tentava entrar na estação sem pagar quando levou uma rasteira de um dos agentes. A ViaMobilidade diz que Jadson estava "bastante agitado" e não respondia às orientações e foi "contido após invadir a linha de bloqueio por várias vezes".