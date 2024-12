Plano de Trump para Ucrânia prevê concessões territoriais e Otan fora da mesa

O governo ucraniano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um ex-funcionário da segurança nacional de Trump envolvido na transição disse que há três propostas principais: o esboço de Kellogg, um do vice-presidente eleito JD Vance e outro apresentado por Richard Grenell, ex-chefe interino de inteligência de Trump.

O plano de Kellogg, escrito em coautoria com o ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional Fred Fleitz, foi apresentado a Trump no início deste ano. Ele prevê o congelamento das atuais linhas de batalha.

Kellogg e Fleitz não responderam aos pedidos de comentário. O plano deles foi relatado primeiro pela Reuters.

Trump forneceria mais armas dos EUA para a Ucrânia somente se o país concordasse com as negociações de paz. Ao mesmo tempo, avisaria Moscou que aumentaria a ajuda dos EUA para a Ucrânia se a Rússia rejeitasse as negociações. A filiação da Ucrânia à Otan seria colocada em espera.

A Ucrânia também receberia garantias de segurança dos EUA, o que poderia incluir o aumento do fornecimento de armas após um acordo ser firmado, de acordo com a proposta.