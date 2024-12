UE e Mercosul fecham acordo comercial que deve gerar resistência na Europa

A Itália disse na quinta-feira que não havia condições para assinar um acordo. A Polônia afirmou na semana passada que se opunha ao acordo de livre comércio em sua forma atual.

Os grupos verdes europeus também se opõem amplamente ao acordo. O Friends of the Earth o chama de acordo "destruidor do clima".

Por outro lado, um grupo de membros da UE, incluindo a Alemanha e a Espanha, afirma que o acordo é vital para o bloco, que busca diversificar seu comércio após o quase fechamento do mercado russo e o desconforto com a dependência da China.

Eles veem o Mercosul como um mercado para carros, máquinas e produtos químicos da UE e uma fonte potencialmente confiável de minerais essenciais, como lítio metálico para baterias, necessário para a transição verde da Europa.

Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que o acordo oferece maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho da UE.

O acordo comercial exige a aprovação de 15 dos 27 membros da UE, representando 65% da população da UE, além de uma maioria simples no Parlamento Europeu.