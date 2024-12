Presidente sul-coreano Yoon é proibido de viajar ao exterior

Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa informou que Yoon ainda é legalmente o comandante em chefe, mas a crescente dissidência entre os oficiais militares de alto escalão contra o presidente colocou em dúvida seu controle no poder.

Oh Dong-woon, chefe do Escritório de Investigação de Corrupção para Oficiais de Alto Escalão, disse que havia impedido Yoon de viajar para o exterior, quando perguntado em uma audiência no Parlamento sobre as medidas tomadas contra o presidente.

Uma autoridade do Ministério da Justiça, Bae Sang-up, afirmou ao comitê que a ordem de proibição de viagens havia sido executada.

O painel foi estabelecido em 2021 para investigar autoridades de alto escalão, incluindo o presidente e seus familiares, mas não tem autoridade para processar o presidente. Em vez disso, ele é obrigado por lei a encaminhar a questão ao gabinete do promotor público.

Embora Yoon tenha sobrevivido a uma votação de impeachment no Parlamento no sábado, a decisão de seu partido de delegar a autoridade presidencial ao primeiro-ministro mergulhou o importante aliado dos Estados Unidos em uma crise constitucional.

Yoon recusou os apelos, inclusive alguns de dentro de seu próprio partido governista, para que renunciasse, mas seu futuro parecia mais incerto no fim de semana, quando a agência de notícias Yonhap informou que ele estava sob investigação criminal por suposta traição.