Telescópio Webb confirma que o universo está se expandindo a uma taxa inesperada

As observações do Webb, telescópio espacial de maior capacidade já implantado, parecem descartar a noção de que os dados de seu precursor, o Hubble, tenham sido de alguma forma falhos devido a erros de instrumentos.

"Esta é a maior amostra de dados do Telescópio Webb -- seus primeiros dois anos no espaço -- e confirma a intrigante descoberta do Telescópio Espacial Hubble com a qual temos lutado por uma década: o universo está se expandindo mais rápido do que nossas melhores teorias podem explicar", disse o astrofísico Adam Riess, da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, principal autor do estudo publicado nesta segunda-feira no Astrophysical Journal.

"Sim, parece que há algo faltando em nossa compreensão do universo", acrescentou Riess, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2011 pela codescoberta da expansão acelerada do universo.

"Nossa compreensão do universo contém muita ignorância sobre dois elementos -- a matéria escura e a energia escura -- e esses elementos constituem 96% do universo, portanto, isso não é pouca coisa."

"Os resultados do Webb podem ser interpretados de forma a sugerir que talvez seja necessário revisar nosso modelo do universo, embora seja muito difícil identificar o que é isso no momento", disse Siyang Li, doutorando em astronomia e astrofísica da Johns Hopkins e coautor do estudo.

A matéria escura, que acredita-se abranger cerca de 27% do universo, é uma forma hipotética de matéria invisível cuja existência é inferida com base em seus efeitos gravitacionais sobre a matéria comum -- estrelas, planetas, luas, tudo o que existe na Terra --, que representa cerca de 5% do universo.