Nate Snyder entra na disputa pelo comando do Partido Democrata dos EUA e se junta a quatro candidatos

Os democratas têm se angustiado com seus próximos passos depois que o ex-presidente Donald Trump derrotou Kamala Harris em todos os Estados decisivos no pleito e os republicanos ganharam o controle do Senado e mantiveram sua maioria na Câmara dos Deputados.

O cargo de presidente do DNC é basicamente administrativo e envolve logística e captação de recursos. No entanto, o foco em quem ocupará o cargo tem aumentado devido à amplitude das perdas dos democratas e aos apelos urgentes de alguns membros do partido para uma reinicialização completa.

Os 448 membros do DNC votarão em um sucessor para Harrison em 1º de fevereiro. O grupo inclui líderes partidários locais, mais de 200 autoridades eleitas distribuídas com base na população votante e outros democratas de destaque.