Com crise energética se agravando, Cuba fica sem combustível nas bombas

"As pessoas dormiram aqui na fila para não perderem seu lugar."

A mais recente crise ocorre na esteira de três apagões nacionais em dois meses que deixaram milhões de pessoas no escuro por dias, levando o governo a fechar temporariamente escolas e indústrias não essenciais.

Cuba ainda não apresentou uma explicação para o déficit mais recente.

Apenas uma pequena quantidade de combustível foi oferecida em Havana desde quarta-feira, de acordo com um aplicativo do governo que registra as entregas em postos de gasolina individuais.

As autoridades já atribuíram a culpa pela escassez de combustível ao embargo comercial de décadas dos EUA, que complica as transações financeiras de Cuba e dificulta a compra de combustível no mercado à vista pelo governo.

Aliados de longa data de Cuba reduziram remessas de combustível neste ano. A Venezuela enviou 44% menos petróleo bruto e combustível para a ilha caribenha no período de janeiro a novembro, segundo dados de monitoramento de navios-tanque e documentos da empresa estatal venezuelana PDVSA.