Diplomatas pedem respeito pelas minorias na Síria após Assad, diz Blinken

Diplomatas árabes que participaram das conversas disseram à Reuters que estão procurando garantias de que a Turquia apoia isso e também evitar a divisão da Síria em linhas sectárias.

A Turquia e os Estados Unidos, ambos membros da Otan, têm interesses conflitantes sobre alguns dos rebeldes. Rebeldes apoiados pelos turcos no norte da Síria entraram em conflito com as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos.

As FDS, que controlam alguns dos maiores campos de petróleo da Síria, são um aliado importante em uma coalizão dos EUA contra militantes do Estado Islâmico. São lideradas pela milícia YPG, um grupo que Ankara considera ser uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), militantes que lutam contra o Estado turco há 40 anos e que foram marginalizados por ele.

Blinken disse a autoridades turcas durante uma visita a Ankara na quinta e na sexta-feira que o Estado Islâmico não pode ser capaz de se reagrupar, e que as FDS não podem ser distraídas de seu papel de proteger campos que mantêm combatentes do EI, segundo uma autoridade norte-americana. Líderes turcos concordaram, afirmou a autoridade da delegação norte-americana.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, havia dito à emissora Turkish TV na sexta-feira que a eliminação do YPG é um “objetivo estratégico” da Turquia e pediu que os comandantes do grupo deixem a Síria.

(Reportagem de Simon Lewis e Suleiman Al-Khalidi)