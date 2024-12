Cristãos sírios vão à missa e escolas reabrem uma semana após a derrubada de Assad

As ruas do bairro cristão de Bab Touma, em Damasco, estavam cheias de fiéis que voltavam da igreja na manhã deste domingo, embora alguns estivessem aflitos.

“Estamos com medo, ainda estamos com medo”, disse Maha Barsa, uma moradora local, depois de assistir à missa na Igreja Greco-Católica Melquita do bairro.

Barsa disse que mal saiu de casa desde que o HTS assumiu o controle, há uma semana, embora tenha dito que nada aconteceu que justificasse sua preocupação, acrescentando que “as coisas estão ambíguas”.

A Síria é o lar de históricas comunidades minoritárias étnicas e religiosas, incluindo cristãos, armênios, curdos e muçulmanos xiitas, que, como muitos outros muçulmanos sírios, temeram, durante a guerra civil de 13 anos do seu país, que qualquer futuro regime islâmico pudesse pôr em perigo o seu modo de vida.

Na cidade costeira de Latakia, um reduto de Assad por muito tempo, Lina Akhras, secretária do conselho paroquial da Catedral Ortodoxa Grega de São Jorge, disse neste domingo que os cristãos se sentiam "confortáveis" sob o seu governo em termos de liberdade de crença, mas que apenas queria viver em paz e harmonia.

A família Assad pertence à minoria religiosa alauita, uma ramificação do islamismo xiita.