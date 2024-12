Israel planeja dobrar a população no Golã ocupado e cita ameaças da Síria

Na Guerra dos Seus Dias de 1967, Israel capturou a maior parte do planalto estratégico da Síria e o anexou em 1981.

Em 2019, o então presidente Donald Trump declarou o apoio dos Estados Unidos à soberania israelense sobre o Golã, mas a anexação não foi reconhecida pela maioria dos países. A Síria exige a retirada de Israel, que se recusa alegando preocupações de segurança. Vários esforços de paz falharam.

“Os riscos para o país não desapareceram e os últimos acontecimentos na Síria aumentam a força da ameaça – apesar da imagem moderada que os líderes rebeldes afirmam apresentar”, disse o ministro da Defesa, Israel Katz, a autoridades que avaliam o orçamento de defesa de Israel, de acordo com um relatório.

O gabinete de Netanyahu disse que o governo aprovou por unanimidade um plano de mais de 40 milhões de shekels (11 milhões de dóales) para estimular o crescimento demográfico no Golã.

Cerca de 31 mil israelenses se estabeleceram na região, informou o analista Avraham Levine, do Centro de Pesquisa e Educação Alma, especializado em desafios de segurança de Israel na fronteira norte. Muitos deles trabalham na agricultura, em vinícolas e com turismo. Na região das Colinas de Golã moram 24 mil drusos, uma minoria árabe que pratica uma ramificação do Islã, explicou Levine. A maioria se identifica como sírios.

(Reportagem de Howard Goller)