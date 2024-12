Papa Francisco alerta contra a religião que alimenta divisões

FAZ 88 ANOS NA TERÇA-FEIRA

Como já é normal, Francisco, que completa 88 anos na terça-feira, saiu do avião ao chegar à Córsega por um elevador e usou uma cadeira de rodas para cumprimentar as autoridades na pista.

Durante um breve passeio em um papamóvel aberto do aeroporto, o papa acenou para as multidões na rua e parecia em boa forma, embora ainda tenha um pequeno hematoma no queixo, resultado do que o Vaticano descreveu como uma pequena queda em seu quarto na semana passada.

Córsega, famosa por seu terreno íngreme e montanhoso e como o local de nascimento de Napoleão Bonaparte, é a quarta maior ilha do Mediterrâneo. É uma das regiões mais pobres da França, onde cerca de 20% da população vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com números do governo.

O Vaticano estima que cerca de 81% da população de 356.000 habitantes da Córsega seja católica. Há 83 padres na ilha e cerca de 30 freiras católicas, diz.

Francisco, natural da Argentina e o primeiro papa das Américas, viajou muito pelo Mediterrâneo desde que se tornou pontífice em 2013, visitando Malta, a ilha grega de Lesbos e a ilha italiana de Lampedusa.