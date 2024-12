Assad relata últimas horas antes de deixar a Síria

"Em nenhum momento, durante esses eventos, considerei renunciar ou buscar refúgio, nem tal proposta foi feita por qualquer parte", disse Assad na declaração que detalha as circunstâncias que levaram à sua saída da Síria.

Ele afirmou que permaneceu na capital Damasco, desempenhando suas funções até as primeiras horas do domingo, 8 de dezembro.

"Como as forças terroristas se infiltraram em Damasco, eu me mudei para Latakia em coordenação com nossos aliados russos para supervisionar as operações de combate", disse ele.

Mas, ao chegar à base aérea russa de Hmeimim naquela manhã, "ficou claro que nossas forças haviam se retirado completamente de todas as linhas de batalha e que as últimas posições do Exército haviam caído".

A base militar russa ficou "sob ataque intensificado de ataques de drones" e "sem meios viáveis de deixar a base, Moscou solicitou que o comando da base providenciasse uma retirada imediata para a Rússia", informou o comunicado.

O Kremlin disse em 9 de dezembro que o presidente Vladimir Putin havia tomado a decisão de conceder asilo a Assad na Rússia, que enviou sua força aérea para a Síria em 2015 para ajudá-lo a repelir as forças rebeldes.