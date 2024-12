O que os sírios na Alemanha planejam para seu futuro?

"Ainda não conseguimos obter nenhuma informação sobre nossos entes queridos que estão presos há dez, 12 ou 14 anos. Não sabemos nada, se sobreviveram ou se Assad os matou." Ali Deeb espera que a história amplamente documentada de tortura e execuções sumárias da Síria seja logo examinada.

"É a única maneira de haver justiça real; para liberar nossa raiva e nossa tristeza. Eu adoraria fazer parte disso", disse. "É muito difícil [começar] novamente do nada. Mas, ainda assim, é o nosso país, é o nosso lar. Temos que fazer algo para reconstruí-lo."

Ali Deeb parece estar em minoria com seu desejo de retornar à Síria. Pesquisas com migrantes sírios na Alemanha revelam que a maioria deles pretende permanecer no país.

Ali: "Quero me integrar"

Ali, que não quer revelar seu sobrenome, está entre os que pretendem ficar na Alemanha. A DW o encontrou em um abrigo para migrantes em Bonn, no oeste da Alemanha, onde 540 refugiados estão vivendo atualmente, incluindo 145 sírios.

Ali, que é natural de Damasco, vê como positiva a queda do regime de Assad. Mas, embora esteja na Alemanha há pouco mais de um ano e mal fale alemão, ele quer ficar no país. "Quero me integrar", afirmou.