Predinho pode substituir casarão: o que muda no novo tombamento dos Jardins

Condephaat nega que mudança descaracterize o bairro. A vice-presidente do conselho explicou que a lógica do tamanho dos lotes será mantida e a mudança na compensação para cortes de árvores será ainda mais rigorosa do que antes. No texto em vigor atualmente, o replantio de árvores era permitido em qualquer parte da cidade. Agora será mantido dentro do lote afetado. "Nesse novo texto a gente inclusive mantém o artigo primeiro, que é onde estão os valores do bairro. É um texto exatamente igual ao de 1986", afirmou Mariana.

Hoje, o tombamento impede um maior número de construções. Desde 1986, a medida de preservação exige que terrenos da região tenham apenas uma construção principal, que deve ser ocupada só por uma família. Há exceções como rua Estados Unidos e a avenida Europa, onde são permitidas atividades comerciais.

O debate sobre a revisão do tombamento dos Jardins começou em 2013. Em março, o grupo de trabalho criado pelo Condephaat concluiu a proposta de nova resolução sobre o tema, que foi submetida a audiências públicas e agora está sob análise da UPPH (Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico) do conselho.

O bairro foi tombado em 1986 por preservar o conceito de cidade-jardim. A ocupação da região data de 1915, quando a empresa inglesa City of São Paulo Improvements and Freehold Company Limited organizou loteamento residencial voltado para ricos, pensado para proporcionar boa qualidade de vida aos moradores.

Moradores temem mudanças

Mudanças descaracterizariam o bairro, alega a associação de moradores. Em posicionamento enviado ao UOL, a AME Jardins afirmou que o tombamento garante a "preservação do nosso modelo urbanístico, da nossa história e da qualidade de vida na região".