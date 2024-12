Suposto espião chinês ligado ao príncipe Andrew nega irregularidades

LONDRES (Reuters) - Um cidadão chinês com laços estreitos com o príncipe Andrew disse que não fez nada de errado e que não é um espião, após ser apontado no tribunal pelas autoridades britânicas como suspeito de ser um agente chinês.

Yang Tengbo, descrito pela Comissão Especial de Recursos de Imigração (SIAC) em uma decisão na semana passada como um "confidente próximo" de Andrew, renunciou ao seu direito ao anonimato nesta segunda-feira para poder responder à acusação.

"Não fiz nada de errado ou ilegal, e as preocupações levantadas pelo Home Office contra mim são infundadas", disse, em uma declaração divulgada por seu advogado, referindo-se ao Ministério do Interior do Reino Unido. "A descrição difundida de mim como um 'espião' é totalmente falsa."