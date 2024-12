Dezenas de milhares de pessoas podem estar mortas após ciclone, diz funcionária de hospital de Mayotte

PARIS (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas podem ter morrido no arquipélogo de Mayotte depois de um ciclone devastador, e os médicos também estão se preparando para um aumento de doenças, afirmou uma cirurgiã-dentista do único hospital do local nesta terça-feira.

Três dias após o ciclone Chido ter devastado o território ultramarino francês na costa da África Oriental, o departamento de emergência do hospital não recebeu um grande número de feridos, o que os leva a temer o pior, disse Naouelle Bouabbas.

"O fato de não vermos tantos feridos do ciclone quando tudo desmoronou nos faz pensar que todas essas pessoas ainda estão enterradas e mortas", disse ela à Reuters, em entrevista por chamada de vídeo do arquipélago.