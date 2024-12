Motivos de aluna para ataque a tiros em escola cristã no Wisconsin permanecem desconhecidos

A foto de capa de Rupnow, publicada em agosto, mostra o que parece ser uma adolescente atirando com uma espingarda em um clube local. Em um comentário no site, Jeff Rupnow diz que ele e sua filha entraram para o clube na primavera e "estão adorando cada segundo".

Não foi possível entrar em contato com Rupnow para comentar o assunto.

Dois alunos estavam em estado crítico correndo risco de morte, e várias outras vítimas sofreram ferimentos menos graves.

Tiroteios em escolas se tornaram uma ocorrência quase diária nos Estados Unidos, com 322 deles neste ano, de acordo com o K-12 School Shooting Database. É o segundo maior total de qualquer ano desde 1966 -- superado apenas pelos 349 do ano passado.

Pesquisas mostram que os eleitores norte-americanos são a favor de verificações mais rigorosas de antecedentes para compradores de armas, limites temporários para pessoas em crise e mais requisitos de segurança para o armazenamento de armas em casas com crianças. No entanto, líderes políticos têm se recusado em grande parte a agir, citando a proteção constitucional dos EUA para os proprietários de armas.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago e Joseph Ax em Princeton, Nova Jersey)