Trump e chanceler chinês comentam sobre colaboração entre EUA e China

Os comentários foram feitos depois que Trump disse em sua primeira coletiva de imprensa desde sua vitória eleitoral, há seis semanas, que o presidente chinês, Xi Jinping, era seu amigo e que "ele é um cara incrível", mas que as relações estavam tensas.

"Tínhamos um relacionamento muito bom até a Covid", disse Trump aos repórteres reunidos em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, na segunda-feira, quando perguntado se Xi participará de sua posse. "A Covid não acabou com o relacionamento, mas foi uma ponte longe demais para mim."

Quando Joe Biden tomou posse como presidente dos EUA em janeiro de 2021, a China disse que desejava cooperar com o novo governo e impôs sanções ao ex-secretário de Estado Mike Pompeo e a 27 outros funcionários anteriormente sob o comando de Trump.

As duas superpotências estão redefinindo suas posições antes do retorno de Trump à Casa Branca. Seu primeiro mandato resultou em uma guerra comercial que desestruturou as cadeias de suprimentos globais e prejudicou quase todas as economias, uma vez que a inflação e os custos dos empréstimos dispararam.

Trump indicou que planeja continuar de onde parou com Pequim e prometeu impor uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses para pressionar a China a fazer mais para interromper os fluxos de fentanil para os EUA.

Ele também prometeu anteriormente acabar com o status da China de país mais favorecido no comércio e impor tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% - muito mais altas do que as impostas durante seu primeiro mandato.