Sakamoto: 'Cid de Braga Netto' pode ajudar a fechar quebra-cabeça do golpe

Sakamoto chamou a atenção para o fato de Peregrino guardar documentos importantes referentes à trama golpista, reforçando a ideia de que os envolvidos auxiliaram involuntariamente as investigações.

O mais lógico para uma pessoa conectada a um dos principais nomes do golpismo e que não havia passado por nenhuma tentativa de operação da PF seria criar um grande churrasco e queimar tudo. É o que acontece com golpistas tradicionais para se desfazer das informações.

O interessante é que estamos conseguindo reconstruir esse quebra-cabeça da tentativa de golpe bolsonarista com conteúdos que foram deixados pelos próprios membros dessa intentona golpista. Isso é o mais inacreditável. Essas peças vão se juntando com informações guardadas [pelos envolvidos na trama golpista].

Nesse ponto, eu gostaria de agradecer muito aos setores militares que participaram do golpe por terem produzido, guardado e sistematizado tantas provas contra si mesmos. Isso facilita bastante o trabalho da PF, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.