Bolsonaro teme rastro deixado pelo 'faz-tudo' de Braga Netto

Na definição de Nelson Rodrigues, a consciência humana é o medo do rapa. Às voltas com a torturante expectativa a de que o rapa da Polícia Federal pode laçá-lo qualquer momento, Bolsonaro revela em privado o medo que sente do rastro que o coronel do Exército Flávio Peregrino pode ter deixado nos equipamentos eletrônicos apreendidos pela PF.

Peregrino está a um passo de engrossar o rol dos 40 indiciados no inquérito sobre a trama golpista. Frequenta o enredo do golpe como assessor do general Braga Netto, preso no sábado, no Rio de Janeiro. Em ação simultânea à detenção do general, a PF fez batida de busca e apreensão na casa do coronel. Recolheu quatro notebooks, dois celulares e 36 pen-drives.

Com a rapidez de um raio, a PF obteve no próprio sábado do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorização para examinar o conteúdo armazenado na "nuvem" por Peregrino e Braga Netto, que também teve um par de celulares apreendidos. Daí o frisson que percorre a alma de Bolsonaro.