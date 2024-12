Putin diz que Rússia está mais perto de atingir objetivos na Ucrânia

Por Vladimir Soldatkin e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin afirmou na quinta-feira que as forças russas estão avançando para atingir seus objetivos primários no campo de batalha na Ucrânia e elogiou o que ele disse ser a invencibilidade do novo míssil hipersônico da Rússia.

Respondendo a questões na TV estatal durante sessão anual de perguntas e respostas com os russos, Putin disse que as forças de Moscou estão avançando ao longo de toda a frente de batalha.