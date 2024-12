Turismo em Cuba enfrenta dificuldades com apagões e escassez de alimentos

O declínio deste ano paralisou uma recuperação incipiente após a pandemia da Covid-19, disse o governo, uma tendência negativa que, segundo o especialista em turismo cubano Paolo Spadoni, pode ser difícil de reverter.

"Infelizmente, Cuba está se tornando a cada dia mais singular por todos os motivos errados e, portanto, mais desinteressante como destino turístico", disse Spadoni, economista da Universidade Augusta, na Geórgia. "As perspectivas para 2025 não são animadoras."

Há muito tempo, Cuba atrai turistas pela mística de uma ilha governada pelos comunistas que, pelo menos para os visitantes, parece congelada no tempo graças a uma infinidade de automóveis da década de 1950 e cidades em sua maioria livres do tipo de desenvolvimento comercial visto em outros lugares do Caribe.

O motorista de táxi David Sarzo, que dirige um sedã americano antigo em Havana, disse que ele e seus colegas não conseguiam ver "nenhuma luz no fim do túnel por causa da crise... que está levando os agentes de turismo a desviar os clientes de Cuba".

A capital Havana, à beira-mar, é emoldurada pelo imponente castelo El Morro e, na zona rural, os bois ainda aram os campos onde o tabaco é cultivado e depois enrolado à mão.

Mas três apagões em todo o país nos últimos meses de 2024 afetaram praticamente todas as facetas da vida na ilha, inclusive o turismo. Embora alguns grandes hotéis tenham geradores, as acomodações de baixo custo e as casas de aluguel geralmente não têm, forçando os hóspedes a ficarem sem ar-condicionado.