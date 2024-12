Tarcísio se afastará por 15 dias para viagem ao exterior; vice assume

Vice-governador assumirá comando do estado. Felicio Ramuth estará no exercício temporário do cargo por 15 dias, até o retorno de Tarcísio.

Tarcísio tirou férias com a família na Europa no início de 2024. Na época, André do Prado chegou a assumir o governo estadual por um dia porque Ramuth, o segundo na linha sucessória do estado, estava na China para representar São Paulo em missão oficial.