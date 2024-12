Câmara dos EUA aprova projeto para evitar paralisação do governo à meia-noite; falta o Senado

Por Richard Cowan e Andy Sullivan e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelos republicanos, aprovou nesta sexta-feira projeto para evitar a paralisação do governo à meia-noite pelo horário norte-americano (2h no horário de Brasília), desafiando a exigência do presidente eleito Donald Trump de também dar sinal verde para trilhões de dólares em novas dívidas.

A Câmara aprovou por 366 votos a 34 o projeto de lei, um dia após rejeitar a exigência de Trump relacionada ao teto da dívida.