Lula promete "verdadeira autonomia" a Galípolo e diz estar atento a possíveis novas medidas fiscais

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta sexta-feira que não vai interferir no trabalho que Gabriel Galípolo fará na presidência do Banco Central, e afirmou que seu governo segue atento para a eventual necessidade de novas medidas na área fiscal após ter tomado medidas para proteger o arcabouço.

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, ao lado de Galípolo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, Lula também afirmou estar "mais convicto do que nunca" da importância da estabilidade econômica e do controle da inflação.

"Quero que você saiba, Galípolo, que jamais haverá qualquer interferência da Presidência no trabalho do BC", disse Lula no vídeo.