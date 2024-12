Mais de 700 morrem em cerco a al-Fashir no Sudão, diz chefe de direitos da ONU

GENEBRA (Reuters) - Mais de 700 pessoas foram mortas em al-Fashir, no Estado de Darfur do Norte, no Sudão, desde maio, disse o chefe de direitos humanos da ONU nesta sexta-feira, implorando ao grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido que interrompa o cerco à cidade.

O cerco e "os combates implacáveis estão devastando vidas todos os dias em grande escala", disse o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, em um comunicado.

"Essa situação alarmante não pode continuar. As Forças de Apoio Rápido devem acabar com esse cerco horrível."