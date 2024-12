Com forte resfriado, papa Francisco fará sermão de domingo em casa

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, que acabou de completar 88 anos, está com um forte resfriado e vai liderar o Ângelus dominical de dentro de sua residência, por precaução, informou neste sábado o Vaticano em comunicado. A decisão foi tomada por causa do clima frio em Roma e dos compromissos do papa na próxima semana, quando será celebrado o Natal, acrescentou o Vaticano. O papa Francisco, que é pontífice desde 2013, reclamou dos sintomas do resfriado durante uma audiência na sexta-feira, mas neste sábado estava bem o suficiente para fazer seu discurso anual de Natal aos cardeais. O papa fará o Ângelus na capela de Santa Marta, onde mora, em vez de se dirigir aos peregrinos de uma janela com vista para a Praça de São Pedro.

Francisco tem sofrido recentemente com episódios relacionados a sua saúde. Quando tinha 21 anos, Jorge Bergoglio desenvolveu pleurisia e teve parte de um dos pulmões removido na Argentina, onde nasceu. Ele também apresentou gripe e problemas relacionados ao vírus várias vezes desde o início de 2023, cancelando uma viagem planejada para a reunião climática COP 28, em Dubai, no ano passado, em razão dos efeitos da gripe e de uma inflamação pulmonar.

(Texto de Keith Weir)