Ministro das Relações Exteriores da Turquia se reúne com novo líder da Síria

Ibrahim Kalin, chefe da agência de inteligência MIT da Turquia, também visitou Damasco no dia 12 de dezembro, quatro dias após a queda de Assad.

Durante anos, Ancara apoiou os rebeldes que buscavam destituir Assad e saudou o fim do brutal governo de cinco décadas de sua família após uma guerra civil de 13 anos. A Turquia também é residência de milhões de imigrantes sírios e espera que eles comecem a voltar para casa após a queda de Assad, além de prometer ajudar a reconstruir a Síria.

A visita de Fidan ocorre em meio aos conflitos no nordeste da Síria entre os combatentes apoiados pela Turquia e a milícia curda YPG, que encabeça as Forças Democráticas Sírias (SDF), aliadas dos EUA no nordeste, e que Ancara considera uma organização terrorista.

