Alemanha busca respostas sobre possíveis falhas de segurança após ataque a mercado natalino

No dia do ataque, Taleb A. publicou mensagens de vídeo na rede social X. Em comentários desconexos, ele culpava o suposto liberalismo alemão pela morte de Sócrates, filósofo grego antigo, e acusava a polícia de roubar um pen drive e destruir uma queixa-crime que ele havia registrado.

O jornal Welt informou que ele havia recebido tratamento psicológico.

Enquanto a nação demonstrava seu luto com cidadãos deixando flores e velas em Magdeburg, onde o ataque ocorreu na sexta-feira, surgiram questionamentos se as autoridades poderiam ter agido com base em alertas anteriores.

Cerca de 3.500 pessoas compareceram a um comício da AfD, partido anti-imigrante, na praça da catedral de Magdeburg, na noite desta segunda-feira, onde a colíder Alice Weidel pediu mudanças "para que possamos finalmente viver mais uma vez em segurança". Gritos de "deportem-nos" irromperam na multidão.

Segundo estimativa da polícia, cerca de 4.000 manifestantes contrários carregando velas formaram uma corrente humana para protestar contra o que eles chamaram de uso político de um incidente horrível e de ódio.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, defendeu leis mais rígidas de segurança interna, incluindo uma nova legislação para fortalecer as forças policiais e a introdução de vigilância biométrica.