Trump quer de volta: por que o Canal do Panamá é importante para os EUA?

"A soberania e a independência do nosso país não são negociáveis", diz o presidente panamenho, que respondeu às mensagens de Trump exigindo "respeito" com seu país e reiterou que "cada metro quadrado do canal do Panamá e suas zonas adjacentes são do Panamá e continuarão sendo".

Mensaje del Presidente José Raúl Mulino

Statement from President Jose Raul Mulino pic.twitter.com/BZmrihicLE -- José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 22, 2024

Com as falas "Veremos" e "Bem-vindo ao Canal dos Estados Unidos!", Trump respondeu de maneira rápida e provocativa ao presidente panamenho em sua plataforma, Truth Social.

Apesar das ameaças do republicano, Mulino disse esperar ter "uma relação boa e respeitosa" com o futuro governo dos Estados Unidos, com o qual espera continuar abordando temas como a imigração ilegal e o narcotráfico.