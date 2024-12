Queda de ponte: 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins, diz ANA

Para avaliar a qualidade de água do rio, a ANA, junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (Sema/MA), coleta amostras de água em cinco pontos desde a barragem da usina hidrelétrica de Estreito até o município de Imperatriz. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb/SP), referência em análise de qualidade de água no Brasil, vai ajudar nas análises.

De acordo com a ANA, 19 municípios podem ter sido impactados. São eles: Aguiarnópolis, Carrasco Bonito, Cidelândia, Esperantina, Itaguatins, Maurilândia do Tocantins, Praia Norte, Sampaio, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins, Tocantinópolis, Campestre do Maranhão, Estreito, Governador Edison Lobão, Imperatriz, Porto Franco, Ribamar Fiquene, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios.