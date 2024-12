Trump escolhe enviado latino-americano já demitido por suposta má conduta

Claver-Carone foi demitido em 2022 do cargo de chefe do Banco Interamericano de Desenvolvimento depois que uma investigação apontou que ele tinha um relacionamento íntimo com uma funcionária.

Os investigadores também descobriram que Claver-Carone criou um ambiente hostil no banco. Ele negou ter tido um caso.

Claver-Carone foi o primeiro norte-americano a ocupar o cargo de chefia do banco. Nessa função, ele tentou tirar poder da Argentina e do Brasil, que dominaram a agenda do banco no passado, e dar um papel mais importante aos países menores.

(Reportagem de Andy Sullivan)