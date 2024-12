'Capital mundial do jogo': Xi Jinping celebra 25 anos da devolução de Macau à China

Com o fim dos 442 anos de domínio português, a fortuna de Macau floresceu junto com o forte crescimento econômico da China. Trata-se do único lugar onde o jogo é permitido e há muito tempo ultrapassou Las Vegas como a capital mundial dos cassinos em termos de receita, impulsionada pelos gastos dos turistas chineses. O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu na sexta-feira (20) as comemorações do 25º aniversário da devolução da ex-colônia portuguesa à China, que é conhecida como a "capital mundial do jogo e dos cassinos".

Com uma população de 687.000 habitantes, Macau recebeu 29 milhões de visitantes nos primeiros dez meses deste ano.

Seu PIB cresceu de US$ 6,4 bilhões em 1999 para mais de US$ 47 bilhões no ano passado e sua população é a mais rica por habitante na China.