Ao menos cinco palestinos são mortos por forças israelenses em campo de refugiados da Cisjordânia

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses mataram pelo menos cinco palestinos em ataques na terça-feira em um campo de refugiados perto da cidade de Tulkarm, na Cisjordânia ocupada por Israel, disseram autoridades palestinas e israelenses.

Khawla Abdo, uma mulher de 53 anos, foi morta como resultado de um bombardeio das forças israelenses ao amanhecer, enquanto Fathi Saeed Odeh Salem, um homem de 18 anos, morreu depois de ser baleado no abdômen e no peito, disse o Ministério da Saúde palestino. Outra mulher palestina morreu à tarde devido aos ferimentos sofridos no ataque.

O ministério disse que pelo menos mais dois palestinos foram mortos, e outros sete ficaram feridos, em uma nova rodada de bombardeios em Tulkarm pelas forças israelenses na terça. Três das pessoas ficaram gravemente feridas.